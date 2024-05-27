コンテンポラネア　カイシャCAAL1210

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ご覧いただきありがとうございます。CONTEMPORANEA/CAAL121012\"カイシャサンバ用のスネアドラムのようなブラジルの打楽器です。10年ほど前に購入し、数回のみ使用しました。マルメラアダのシールが貼ってあるため、おそらく実店舗で購入したのかと思いますが定かではありません。響き線の付いている面に叩いた痕跡が見受けられます。（こちらが打面という事で良いのでしょうか？）※実際の使用はオーケストラ系の打楽器専門の奏者が使用しておりましたが、所持・保管していたのは打楽器専門外の素人保管になりますのでご容赦ください。長期間暗所にて保管されておりました。必要に応じてメンテナンス等頂くようお願いいたします。相場は新品で25,000円程度のようでしたので参考にしております。梱包はリサイクルのダンボールを利用します。プチプチでお包みしますが、箱の中の緩衝材はリサイクル材を使用する可能性があります。メルカリ便の宅急便を利用して発送します。匿名発送。即購入可能。