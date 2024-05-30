Bokanii セーラーカラーチェックワンピース

2回ほど着用しました。着る機会が少なかったため出品します。目立った傷、汚れはありません。寒くなってくるこれからの季節に大活躍です！ボカ二ー他にも出品中です。着る機会は少なかったですが、気に入っており出品を悩んでいるため、値下げは考えておりません。定価9.900円◎即購入◎まとめ買い◎まとめ買いの点数に応じて値引き交渉有り⚠️購入後のお値引はシステム上出来ません。希望される方は購入前にご相談ください。・商品によってはらくらくメルカリ便から、ゆうゆうメルカリ便に変更させていただく場合がございます。・他の出品中の商品とまとめ買いされる場合、お値引させていただきます。ご希望の方は購入前にご相談ください。・圧縮して送らせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。#ボカ二ー#Bokanii#ワンピース#セーラー襟#かわいい#ガーリー#レトロ#ヴィンテージ系#チェック柄#かすちゃん#青ラブ袖丈···長袖カラー···グレー柄・デザイン···チェック季節感···秋、冬



Bokanii セーラーカラーチェックワンピースの通販 by みぃ's shop｜ラクマ



Bokanii セーラーカラーチェックワンピースの通販 by みぃ's shop｜ラクマ



Bokanii セーラーカラーチェックワンピースの通販 by みぃ's shop｜ラクマ



Bokanii セーラーカラーチェックワンピースの通販 by みぃ's shop｜ラクマ



2023年最新】bokanii ワンピースの人気アイテム - メルカリ



チェックセーラーカラーワンピース（1ヶ月程でお届け） | milkyfleur



セーラーカラーギンガムチェックワンピース | レディースファッション ...



値下げ】 ARCANA レトロ ファンシー パッチワーク 白 ワンピース 失常 ...



フリルシャツ



春早割 タグ付き未使用LINGUA FRANCA(リングァフランカ)レディース ...



ボカニー セーラーニットワンピ



チェックセーラーカラーワンピース（1ヶ月程でお届け） | milkyfleur



秋冬ロングワンピース♪シンプルでオーバーサイズ♡お出かけやデートに ...



チェックセーラーカラーワンピース（1ヶ月程でお届け） | milkyfleur



フリルシャツ