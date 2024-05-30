Bokanii セーラーカラーチェックワンピース

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商品詳細
2回ほど着用しました。着る機会が少なかったため出品します。目立った傷、汚れはありません。寒くなってくるこれからの季節に大活躍です！ボカ二ー他にも出品中です。着る機会は少なかったですが、気に入っており出品を悩んでいるため、値下げは考えておりません。定価9.900円◎即購入◎まとめ買い◎まとめ買いの点数に応じて値引き交渉有り⚠️購入後のお値引はシステム上出来ません。希望される方は購入前にご相談ください。・商品によってはらくらくメルカリ便から、ゆうゆうメルカリ便に変更させていただく場合がございます。・他の出品中の商品とまとめ買いされる場合、お値引させていただきます。ご希望の方は購入前にご相談ください。・圧縮して送らせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。#ボカ二ー#Bokanii#ワンピース#セーラー襟#かわいい#ガーリー#レトロ#ヴィンテージ系#チェック柄#かすちゃん#青ラブ袖丈···長袖カラー···グレー柄・デザイン···チェック季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/pompous580723.html
http://narcologia.ru/goods/financier148260.html
http://narcologia.ru/goods/mythic801835.html
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Bokanii セーラーカラーチェックワンピースの通販 by みぃ's shop｜ラクマ
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