スワロフスキー ピアス アクセサリー ジュエリー 小物 スター 星 モチーフ

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商品詳細
スワロフスキーピアスアクセサリージュエリー小物スター星モチーフぶら下がりメタルラインストーンシルバーブランドSWAROVSKI スワロフスキー商品名ピアス商品番号-カラーシルバーサイズ全長 約4.7cm 素材メタル/ラインストーン付属品箱ランクAランクコメント小傷(極小)管理番号1023-a8144y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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