新品　コーチ　ドリーミーベジ　フォン　クロスボディ　スマホショルダー

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大人気のコーチスマホショルダーが入荷致しました!!上品なシグネチャー×可愛い野菜柄と艶のあるメタルパーツが相まって、高級感を漂わせます。スマートフォンが入るスペースのほかサイドにファスナーポケットが付いており、小銭やちょっとした小物を収納可能。普段使いはもちろん、旅行などにも便利な一品です。【品番】C8721【カラー】カーキ【サイズ】・本 体：約横12cm×縦19cm×厚み1.5cm・ショルダー：約110.5-128cm（取り外し可）【素材】pvcキャンバス レザー付属品：保存袋、ケアカード、タグ、購入レシート等。写真にある付属品に加えて、ギフト用に紙箱が必要な場合はお知らせください。紙箱をお送りします。簡単に折りたたむことができます。