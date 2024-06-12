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新品　コーチ　ドリーミーベジ　フォン　クロスボディ　スマホショルダー
商品番号 Y36222798968
商品名

新品　コーチ　ドリーミーベジ　フォン　クロスボディ　スマホショルダー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気のコーチスマホショルダーが入荷致しました!!上品なシグネチャー×可愛い野菜柄と艶のあるメタルパーツが相まって、高級感を漂わせます。スマートフォンが入るスペースのほかサイドにファスナーポケットが付いており、小銭やちょっとした小物を収納可能。普段使いはもちろん、旅行などにも便利な一品です。【品番】C8721【カラー】カーキ【サイズ】・本　体：約横12cm×縦19cm×厚み1.5cm・ショルダー：約110.5-128cm（取り外し可）【素材】pvcキャンバス　レザー付属品：保存袋、ケアカード、タグ、購入レシート等。写真にある付属品に加えて、ギフト用に紙箱が必要な場合はお知らせください。紙箱をお送りします。簡単に折りたたむことができます。
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