希少 ラルフローレン ポロシャツ ビックロゴ 黒

カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春,夏,秋都内百貨店で複数購入発表会で使用しました数回の着用で綺麗な状態だと思います。エンブレムは大人気のゴールド刺繍で存在感抜群です。同じお品で美品もございます。ポロシャツ多数出品しておりますどうぞご覧下さい。サイズM肩幅:約３５㎝身幅:約４２㎝着丈:約６１㎝ご発送時には、コンパクトに圧縮させていただきますので、たたみジワなどご了承下さい。素人管理のためご理解ご了承いただけます方、宜しくお願い致します。



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