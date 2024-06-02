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CECILIE copenhagen トップス ブラウス モノトーン モード
商品番号 J70857703230
商品名

CECILIE copenhagen トップス ブラウス モノトーン モード
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。＊ブランド名:CECILIEcopenhagen＊商品名:CECILIEcopenhagenトップスブラウスモノトーンモード＊サイズ：身幅:50着丈:46袖丈:48全てcmです。平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。＊状態：ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。＊その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*♥️フォロー割引実施中♥️フォロー頂くと100円お値引させて頂きますのでコメントいただければと思います♡＊¥1,500-以下の商品はフォロー割引対象外となりますのでよろしくお願いいたします。コメント無し即購入歓迎！！まとめ割引もさせて頂きますのでお気軽にコメントください。発送は1~3日以内を心がけております。小さく圧縮しての発送となります。畳じわなど気になる方はご購入お控えください。他の商品も多数出品いたしておりますので是非ご覧ください♡まとめ割引もさせて頂きますので、コメントして頂ければと思います(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)最後までお読み頂きありがとうございました。◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇レディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、ブルゾン、デニム、パンツ、バッグ、アクセサリー、靴、サンダル、パンプスなどいろいろ出品していますので、気になるところがあれば、お気軽にご相談ください♡♡#No.2915#AKG071
http://narcologia.ru/goods/update1995.html
http://narcologia.ru/goods/waveform555617.html
http://narcologia.ru/goods/encourage505272.html
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