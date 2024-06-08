インディヴィジュアライズドシャツ　長袖シャツ　ビッグサイズ　ピンク　ストライプ

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商品詳細
オープンカラーオーバーサイズ柄・デザイン···ストライプ袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬全体的に使用感がありますが、目立った汚れや傷はありません。コットン100%アメリカ製肩幅約51cm身幅約66cm着丈約84(96)cm袖丈約61cmこちらは即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。
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