キャサリン・ロス レース地 ブラウス

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商品詳細
未使用品 自宅保管フレンチ袖、レース地のブラウスです。キャサリン・ロスらしい上質な生地とデザインで型崩れせずシワになりません。ワンピースなどに羽織ってください。身幅 約40cm総丈 約52cmカラー 濃いベージュ×ワイン色×モスグリーンご質問等ばお気軽に。柄・デザイン...花柄
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