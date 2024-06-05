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キャサリン・ロス レース地 ブラウス
商品番号 Y81965574992
商品名

キャサリン・ロス レース地 ブラウス
ブランド名 キャサリンロス
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品　自宅保管フレンチ袖、レース地のブラウスです。キャサリン・ロスらしい上質な生地とデザインで型崩れせずシワになりません。ワンピースなどに羽織ってください。身幅　約40cm総丈　約52cmカラー　濃いベージュ×ワイン色×モスグリーンご質問等ばお気軽に。柄・デザイン...花柄
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