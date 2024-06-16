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WORLD レディース　トップス　可愛い
商品番号 W96613323603
商品名

WORLD レディース　トップス　可愛い
ブランド名 キアラフェラーニ
特別価格 税込 1,653 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一目惚れして購入しました。大事にしていたので美品です。数える程しか着ていません。シースルーで涼しげです。レースが可愛いくて、合わせやすく、デニムとの相性も○定価1万円以上しました。カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···夏
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