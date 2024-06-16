WORLD レディース　トップス　可愛い

一目惚れして購入しました。大事にしていたので美品です。数える程しか着ていません。シースルーで涼しげです。レースが可愛いくて、合わせやすく、デニムとの相性も○定価1万円以上しました。カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···夏



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