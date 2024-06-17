hysteric glamour黒半袖シャツ

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素材···コットンカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋平置きサイズ肩幅 約４１cm身幅 約４７cm着丈 約６８cm肩、襟にヤケあり。左下 シミあり。シャツの下にロンT着て重ね着良いです♪中古品にご理解ある方にお願いします^_^