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hysteric glamour黒半袖シャツ
商品番号 U72378593650
商品名

hysteric glamour黒半袖シャツ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋平置きサイズ肩幅　約４１cm身幅　約４７cm着丈　約６８cm肩、襟にヤケあり。左下　シミあり。シャツの下にロンT着て重ね着良いです♪中古品にご理解ある方にお願いします^_^
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