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AZUL by MOUSSY タンクトップ\u0026パンツ セットアップ
商品番号 G94041126890
商品名

AZUL by MOUSSY タンクトップ\u0026パンツ セットアップ
ブランド名 アズールバイマウジー
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋タンクトップサイズM着丈56バスト94肩幅36パンツサイズSウエストゴムウエスト63ヒップ94股上27.7股下68渡り幅32.8裾幅22.4セットアップで着るつもりで購入しましたが似合わないので出品します。試着のみ店頭オンライン共に完売品です。タンクトップとパンツのセットです。単品使いでも着用できます。タグは切ってしまいありません。神経質な方はご遠慮ください。
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