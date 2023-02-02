ŹOOĻライブ【APOZ】　ライブTシャツ(新品)

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アイドリッシュセブン ŹOOĻライブTシャツ(新品)になります。サイズ:М状態:未開封(新品)保管上、ビニール袋にシワや汚れがついておりますが、Tシャツは問題ないかと思われます。画像3参照配送方法:未開封のものを半分に折ってから袋に入れて、らくらくメルカリ便で発送を予定しています。折りシワが付いてしまうかもしれませんが、着用前にアイロンをかけていただければ大丈夫かと思います。他の配送方法をご希望がありましたら、ご購入前にコメントください。※※※未開封の状態で暗所に保管しておりました。あくまでも素人保管になります。完全美品をお求めの方はご購入をお控えください。※※※また、気になることがありましたらお気軽にご質問ください。