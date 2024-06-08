ラルフローレン　レディース　デニム長袖シャツ　スリムフィット　M

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9-7-956⚫︎送料無料・匿名配送⚫︎即購入OK!!他にもたくさん出品しています。#ponpon_store●ブランドラルフローレン●色インディゴブルー●サイズ肩幅 39㎝身幅 47㎝総丈 58㎝袖丈 56㎝※必ずサイズを確認してからご購入ください。※平置き寸法なので若干の誤差はご了承ください。⚫︎素材コットン100パーセント⚫︎商品状態ヴィンテージの為、襟周り内側に色あせが御座います。私観的では御座いますが場所的にも目立つ程ではない為まだまだ着用頂ける商品です。★気になる点はお気軽にご質問ください★モニター環境により色に違いが出る場合がございます。★目立つ汚れ、傷等は出来る限り画像にて公開しておりますが細かな汚れ、見落としがある場合はご寛容下さい。商品到着後にも気になる事が御座いましたら評価前のコメント頂けますよう宜しくお願い致します。★商品により圧縮しての発送となりますので発送時によるシワはご容赦下さい。★あくまでも古着のため多少の匂い、シワ、汚れ等がある場合があります。中古品・ヴィンテージにご理解ない方、完璧な商品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。#ponpon_store