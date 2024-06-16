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新品　タグ付き　未使用　BELLA TORRE トップス　高級感　42
商品番号 Y57002998294
商品名

新品　タグ付き　未使用　BELLA TORRE トップス　高級感　42
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 1,550 円
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商品詳細

【匿名配送\u002624時間以内の発送可能です！】ご購入後、24時間以内の発送が可能です。1日でも早くお届けできるように努めます。ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー\\\\\\❤️フォロー割はじめました❤️///¥501以上で一律¥50OFF！¥1001以上で一律¥100OFF！合言葉は【フォロー割】でOK！こちらで確認が取れ次第、お割引きいたします。ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー\\\\\\✨おまとめ割ございます✨///2点目以降より¥1,000以下の商品は【同封できるものに限り】半額へお値引きいたします♪それ以上は追加送料にてご対応可能◎詳しくはお気軽にコメントにてお問い合わせください。ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　ー　詳細はプロフィールをご覧ください♪◎商品説明◎定価　¥22000サイズ　42肩幅:40cm身幅:40cm袖丈:30cm着丈:47cmあくまでも目安としてご覧ください。（+-5cmまでの誤差はご了承ください。）商品はなるべくコンパクトに圧縮して、簡易包装にて発送させて頂きます。◎商品について◎他サイトにも出品しています。そのため、突然削除する可能性もございます。ご了承ください。撮影方法やモニター環境により、色や素材感が実物と違って見える場合や、画像に写らない細かなキズ・汚れがある可能性がございます。その他、お取引に関する詳細は、プロフィールにあります詳細をご覧ください。他の商品はこちら↓#HaRUHaRUショップ古着#HaRUHaRUショップfs2308-40
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