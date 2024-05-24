【THE NORTH FACE】ショートスリーブ ハーフドームTシャツ

【ブランド名】THENORTHFACE【商品の説明】【こちらの商品はアウトレット商品です。】アウトレット理由:小さなシミあり(画像参照)ノースフェイス定番のアイコン、ハーフドームをプリントしたTシャツ。海外規格なので作りが大きくオーバーサイズな着こなしに。男女兼用ユニセックスでお使いいただけます。【THENORTHFACE/ノースフェイス】 ◆ノースフェイスは、1968年にアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコにて、登山家のダグラス・トンプキンスによって創業されました。 ◆ノースフェイスのブランド名の由来は、山の中で最も過酷なルートであることが多い「北壁(ノースフェイス)」にあります。これは「どんなに難しい挑戦や冒険であっても、失敗を恐れず取り組んでいく」というノースフェイスのブランド精神を表現しているのです。 ◆「NoverStopExploring」1970年頃のアメリカのキャンプ用品では重すぎて人々が自由に冒険できないことを解決したかった。それが、THENORTHFACE「軽くてシンプル」というコンセプトにもつながっています。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）#THENORTHFACE#ノースフェイス



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