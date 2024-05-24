極美品 コントワーデコトニエ カットソー 麻プリーツ 黒 リボン 40号 L

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♡商品番号IDe0865（114）♡フォロー割あります♡#Y’sshop←全商品確認できます(*^^*⚠️極美品♡肩幅約33cm♡袖丈約64cm♡総丈約57cm♡身幅約46cm※商品に不備があった場合、こちらのミスに限り返金致します。（全て検品済み）※必ず画像と実寸のコンディションを確認してから購入ください^^※古着であり個人保管品です目につく汚れ、傷などある場合は商品説明に書かせて頂いておりますが古着である事はご理解下さい匂いや着用感、シワ、小さな汚れ等は古着だからと、思って頂けるとありがたいです。※着画掲載は不可ですm(__)m※海外製のものや、採寸表記の認識が違う場合もあるので、表記されている寸法をよくお確かめ下さい(⌒-⌒;)麻100カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋