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ギャルリーヴィー　レ　バジック
商品番号 Q56458896919
商品名

ギャルリーヴィー　レ　バジック
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···牛革(本革)カラー···ブラックギャルリーヴィーでお取り扱いがある商品です。洗い加工を施した牛革を使っているので軽くて柔ら雰囲気のあるシワ感がカジュアルにも持てるlesbasiques(レ・バジック）のシリーズ。コロンとした形が可愛らしい、がばっと口が開いて荷物の出し入れがしやすいデザイン。短めの持ち手で普段使いによいサイズ感です。数回使用、自宅保管。サイズ高さ23cm上横幅24cm下横幅24cmマチ24cm持ち手長さ26cm、幅2cm*サイズの多少の誤差はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Persia67188.html
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