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✩美品✩MICHAEL KORS ハラコ ハンドショルダーバッグ 2way
商品番号 B51347297814
商品名

✩美品✩MICHAEL KORS ハラコ ハンドショルダーバッグ 2way
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 5,194 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品MICHAELKORSマイケルコースHamiltonハミルトン　チェーンバッグ2WAYハンドバッグ　ショルダーバッグ　レオパード　ハラコ　ヒョウ柄ひょう柄マイケルコースのハミルトンバッグでレオパード柄のハラコタイプは、ほとんど出品がなくかなり希少短い毛並みのハラコが高級感があり、フロントのゴールドのチャームもとっても可愛いです■サイズ縦20横32幅12ショルダーの長さ70(素人寸法)■素材ハラコ■カラーヒョウ柄レオパード柄■状態チャームや底の金具等には多少擦れてキズがありますが、他は綺麗な状態です。■付属品保存袋0608800
http://narcologia.ru/goods/sci-fi570547.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate780548.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi344047.html
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