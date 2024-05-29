シャネル　長財布　黄色

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商品詳細
カラー···イエロー財布形···長財布シャネルの長財布です。4年程前に、関西国際空港の免税店で125,000円ぐらいで購入しました。箱、ギャランティー、布袋付き
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http://narcologia.ru/goods/sci-fi309647.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial849116.html
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