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シャネル　長財布　黄色
商品番号 C88036372721
商品名

シャネル　長財布　黄色
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···イエロー財布形···長財布シャネルの長財布です。4年程前に、関西国際空港の免税店で125,000円ぐらいで購入しました。箱、ギャランティー、布袋付き
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