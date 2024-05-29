ポールスミス　ワンピース　ロング

シルク混のニット切替ワンピースです。試着のみしましたが、サイズが合わなかったため出品致します。裾の方に1箇所傷があるためお安く出品しております。試着のみではありますが、自宅保管のためご理解ください。カラー···ブラウン柄・デザイン···花柄袖丈···長袖季節感···春、夏、秋



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