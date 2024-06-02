ピンクハウス♡ シャツワンピース ロング Aライン ベルト リボン ピンク F

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◆説明ピンクハウスのシャツワンピースです！ノースリーブコットン100%◆カラーピンク色◆サイズfree着丈105cm身幅47cm⚠️◯cm◯kgですが、どんな感じですか？など聞かれましても、トラブルの原因になるので、お答えできません。✅サイズ感は必ず採寸の【数値】を基準にお選びください。※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。■状態小さいほつれと汚れありますが大きな破れや汚れはありませんので、またまだ安心してご着用できます。※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。❤️その他の商品も是非ご覧下さい❤️ ↓#桃花shop❤️ワンピース一覧です❤️ ↓#桃花shopワンピース一覧◆購入元大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品（鑑定済）■注意点照明やカメラ等の関係上実際の色とは多少異なる場合がある事をご了承下さい。古着にご理解頂ける方だと幸いです。たたみ又は圧縮梱包のシワに関してはご理解下さい。