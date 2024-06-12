高級！！フープピアス ローズゴールド ハワイアンジュエリー k18 ...

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特別SALEキュービックジルコニアを使用したハワイアンジュエリーのフープピアスになります大振りで珍しい形ですが、曲線が滑らかで美しく女性らしいデザインです。高品質のジルコニアとねじれのマッチングが綺麗でおすすめです✨【素材と品質へのこだわり】当店のハワイアンジュエリーは緻密に1つ1つ丁寧にハワイで作り上げています。カット、カラー、サイズにこだわり製品が最高品質であることに徹底しています。最高の輝きと優美で洗練された魅力を引き出します。着け心地も軽量で一日を通して着用でき、快適に着脱が可能です。金属アレルギーがある方にも安心安全に使える作りになっております。友人やご家族、彼女や妻などの誕生日や記念日のプレゼント、贈り物として喜ばれる最適な商品となっております実物画像5、6、7枚目【材質】Brassand18karatgoldcoatingCZdiamondAAArank,excellentcutS925【k18コーティング】アレルギー対応【石】AAAAAczDiamond【サイズ】縦29mm×横12mm【カラー】ローズゴールド※ノーブランド品です指輪ホワイトCZダイヤシルバー925S925ブレスレットリング指輪韓国シンプルフリーサイズおしゃれファッション小物18金ネックレストップセットケースネックレスピアスイヤリングネックレス18金ヴィンテージk18ネックレストップ限定カジュアルシンプルネックレスk18k18ネックレスプラチナ22k22金18金ネックレス