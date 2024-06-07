残②【新品】LONGCHAMP プリアージュ·ネオ 2wayバッグ S ネイビー

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商品詳細
7サイズ横38-25×縦23×マチ16(cm)しなやかで軽い、スモールサイズのハンドバッグ。身の回りの必需品を持ち歩くのにぴったりですフェミニンさとクリーンでミニマルなラインを融合させた、毎日使いたいファッションアクセサリー。取り外し可能なショルダーストラップ。クロスボディとしても、ショルダーとしても、そして手に持ってもお使いいただけます。
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