Vivienne Westwood　Red Label　長財布　クリスマス

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VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドRedLabel レッドレーベル長財布 クリスマス直営店舗で購入しました。4万円位したと思います。目立った傷や汚れはありませんが、細かい箇所で気になりそうなところは写真にありますのでご確認ください。札入：2箇所小銭入：2層（中にポケット有）カード入：16枚分賑やかで楽しいクリスマスの時期を、たくさんのキュートな冬のモチーフで表現。レザーに色鮮やかなインクジェットで繊細な柄をプリント。エナメルシート加工により、艶のあるリッチな雰囲気に。内側には箔の牛革を使用し、開いた時も華やかです。プレゼントにもおススメのラグジュアリーな長財布。収納力も抜群で、機能性にも優れています。カラー...グレー柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...長財布素材...エナメル