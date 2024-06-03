正規店購入 新品タグ付 Chloe クロエ トート ウッディー スモールトート

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商品詳細
CHC22SS397G4372S都内のクロエ直営店にて購入した正真正銘正規品になります。新品未使用で写真の通りタグ付になります。かなり人気のお品物になり、定価は17万近かったかと思います。付属品は布製の保存袋となります。ミディアムサイズも出品しております。リサイクルコットンニットを使用したトートバッグ「WOODY」のミディアムサイズ。シャイニーカーフスキンのトリミングと揺れるフリンジ、クロエロゴリボンのハンドルがポイントになっています。間口はオープン式で、内側にはオープンポケットが1箇所備わっています。ショルダーストラップがついていますので、シーンや服装に合わせて2通りの持ち方ができます。幅広い場面でお使いいただけるので、デイリー使いに最適です。カラー：ホワイト×ブラウン素材 ：[本体]綿91％ポリエステル9％[裏地]リネン100％[フリンジ]綿95％ポリエステル5％[別布]カーフレザー[トリミング]ポリエステル100％生産国：イタリア仕様 ：メイン収納口:オープン 内側ポケット数:オープン×1つ■サイズ幅:26.0cm高さ:19.0cmマチ:9.0cmWoodySmallToteウッディ・スモールトート■付属品布製保存袋ストラップ
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