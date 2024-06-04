ナラカミーチェ　カットソー　フリル襟　レース袖

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ナラカミーチェ カットソーサイズ…1（M）9号カラー···ブラック無地袖丈···レース半袖襟…スタンドカラー、フリル胸元…フリル、ギャザー季節感···夏襟から胸元までフリルがある華やかなカットソーです。フロントにギャザーが入ってるナラカミお得意のデザインです。袖はレースで、襟元フリルと相まって華やかな印象です。ストレッチでしっかりした張りのある生地です。ウエスト少しシェイプされていてフィット感あるデザインなのでスタイル良く見えると思います。画像ではグレーに見えますがブラックです。お間違えのないようお願いいたします。10回程度着用したのでそれなりの使用感はありますが目立つ毛羽立ち・傷みはありません。used品につきご理解ご了承いただけます方、よろしくお願いいたします。当方ペット飼いです。粘着コロコロで念入りに検品しますが若干の残毛は何卒ご容赦ください。気になる方はご購入はお控えいただきますようお願いいたします。発送時は畳んで梱包しますので畳皺はご容赦ください。お値下げしました。¥4,300→¥4,000