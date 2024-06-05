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極美品　theory　フラワープリント　ノースリーブブラウス　Vネック　Ｓ〜M
商品番号 X21264627848
商品名

極美品　theory　フラワープリント　ノースリーブブラウス　Vネック　Ｓ〜M
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極美品　セオリー花柄ブラウス　手洗い◎28,000円(税抜)■サイトよりVネックで裾がラウンドヘムのベーシックなスタイルです。とろみ感のあるリッチな仕上がりで、着心地も抜群。レザーのジャケットと合わせて、甘辛なコーディネートもおすすめです。オレンジ、ブルー、赤などの色が使われていて、とても華やかです♪■sizeＳてすが、Ｓ〜Mサイズ相当です。Lサイズの方も下記でご確認下さい。■使用感を感じない美品です！■手洗い◎■フォロー割、おまとめ割、承ります。#michishopの他の商品はこちらから■リピーター様は、以前購入して頂いた物をお知らせ下さい(^^)お値下げさせていただきます！【サイズ】身幅　約45着丈　約61※素人平置き採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。■迅速な発送を、心掛けております。（翌日の、午前中発送の時が多いです。）コンパクトに畳み、雨に濡れないように、ビニールパックに入れ、発送袋に入れております。多少の畳みシワにはご了承下さいませ。※購入先　大手リユースショップ袖丈...袖なし柄・デザイン...花柄季節感...春,夏,秋
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