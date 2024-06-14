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ユナイテッドアローズ40 ブラウス
商品番号 Q81299050556
商品名

ユナイテッドアローズ40 ブラウス
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,575 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ユナイテッドアローズのブラックのブラウスです。サイズ40。学校行事用に購入しましたが、着る機会がなくなったので、出品致します。使用回数は、5回未満です。身幅50センチ着丈62センチ(立ち襟4センチ程含みます)袖11センチカラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···夏
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