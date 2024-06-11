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ヴィヴィアンウエストウッド　ネックレス　オーブ
商品番号 J70490304217
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　ネックレス　オーブ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 22,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ゴールド90年代国内で購入。1〜2度使用後、自宅にて保管しておりました。サイズ　チェーン約80cm直径　　約5cmオーブ直径約2.5cm動かないようにプチプチで包装し、写真のお箱に入れさせていただきます。
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