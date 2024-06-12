最終値下げ！エバゴス　ebagos　シープレザーかごバッグ

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エバゴス ebagosシープレザーかごバッグ先日こちらで未使用美品をお譲りいただきましたが、私も使用する機会がないため出品させていただきます。柔らかいシープレザーと、内側の模様も本当に可愛らしいバッグです。カラー：チョコサイズ：縦約25cm（持ち手含まず）横約39cm底幅約24cm素材：本体/紅籐とシープ(羊)レザーの組み合わせです。未使用品ですが、自宅保管である事と、ebagosの特徴でもある自然な黒ずみ等あります。天然素材のカゴバック特有の素材感なども十分ご検討ご理解いただき細かい事など気になる方はご遠慮下さい。サイズ大きいため送料かかりますので、お値下げ交渉はご遠慮下さい。