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❁¨̮BLISS BUNCH コットンツイルチェック柄ダブル釦ギャザーブラウス
商品番号 G18356632014
商品名

❁¨̮BLISS BUNCH コットンツイルチェック柄ダブル釦ギャザーブラウス
ブランド名 ブリスバンチ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❁¨̮BLISSBUNCHコットンツイルチェック柄ダブル釦ギャザーブラウス(ベージュ)❁¨̮サイズ…フリーサイズ❁¨̮身幅…59cm❁¨̮身丈…62cm❁¨̮肩幅…55cm❁¨̮袖丈…47cm素人採寸にて　多少誤差ありますご了承ください❁¨̮カラー…ベージュ❁¨̮素材…綿100％コットン100％の肌触りのよいチェック柄ブラウスです。袖や見頃両サイドにギャザーを施してるため、全体的にふんわり可愛いいデザインです。ダブルボタンもさりげなくオシャレです。❁¨̮目立った傷や汚れはありませんが、素人検品のため、見落としがある場合もございますのでその点ご了承ください。自宅保管にご理解あるかたのご購入をお願い致します。#BLISSBUNCH#ブリスバンチ#トップス#ブラウス#チェック#ふんわり袖#ダブルボタン#コットン#ナチュラル#シンプル#ナチュラン134
http://narcologia.ru/goods/injure162367.html
http://narcologia.ru/goods/tenet106163.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce837455.html
❁¨̮BLISS BUNCH コットンツイルチェック柄ダブル釦ギャザーブラウス
【Bliss bunch ブリスバンチ】コットン リネン ドルマン ギャザー ブラウス(634-287)レディース 春 夏 ゆったり シャツ 前開き 羽織 ナチュラル 服 シンプル おしゃれ コーディネート ブランド きれいめ 人気 30代 40代 50代
❁¨̮BLISS BUNCH コットンツイルチェック柄ダブル釦ギャザーブラウス
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