❁¨̮BLISS BUNCH コットンツイルチェック柄ダブル釦ギャザーブラウス

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❁¨̮BLISSBUNCHコットンツイルチェック柄ダブル釦ギャザーブラウス(ベージュ)❁¨̮サイズ…フリーサイズ❁¨̮身幅…59cm❁¨̮身丈…62cm❁¨̮肩幅…55cm❁¨̮袖丈…47cm素人採寸にて 多少誤差ありますご了承ください❁¨̮カラー…ベージュ❁¨̮素材…綿100％コットン100％の肌触りのよいチェック柄ブラウスです。袖や見頃両サイドにギャザーを施してるため、全体的にふんわり可愛いいデザインです。ダブルボタンもさりげなくオシャレです。❁¨̮目立った傷や汚れはありませんが、素人検品のため、見落としがある場合もございますのでその点ご了承ください。自宅保管にご理解あるかたのご購入をお願い致します。#BLISSBUNCH#ブリスバンチ#トップス#ブラウス#チェック#ふんわり袖#ダブルボタン#コットン#ナチュラル#シンプル#ナチュラン134