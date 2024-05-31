GAS レディース ロングシャツ [美品]

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着用回数は数回ほどです。出産で、バストが苦しくなり着れなくなりました。ホームクリーニングし、クローゼット保管です。ユーズド加工です。汚れ等見当たらなく、美品ですが新品を望まれている方、使用感が気になる方は購入お控えください。メジャーで採寸したものです。参考にどうぞ。肩幅46バスト47ウエスト44丈87(単位cm)発送は、畳んで防水してのネコポスを予定しています。折ジワはご理解くださいm(__)mテイスト・シーン···キレイめ、カジュアル