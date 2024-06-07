日本未販売　希少mossa usa レディースタンクトップXL

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アメリカから輸入したウエアです。私には丈が短くてサイドもかなり開いてるため、スタジオで一度だけ着ましたが、他のアメリカウエアを着用してるのでもったいないので出品します。日本には直接発送できないのでなかなか日本からは購入できないためかなり希少なウエアだと思います。円安のため送料も高かったのでお値下げは一切考えていません。日本にはない大胆なデザインなので、目立ちます。ご購入を検討される方はプロフィールを一読しコメントからお願いいたします。仕事が多忙なためお急ぎの方はご遠慮ください。他の画像は後ほどアップします。※勝手に画像や文章を転載されていました。迷惑なのでやめてください。メルカリではないところで勝手に私の画像と文章をそのまま使用して営業してるサイトがあります。