

新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス



新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス 新品未使用タグ付き エルメス スプリング リミックス

2023.6に国内エルメスブティックにて購入しました。出品にあたり初めて開封した新品未使用のお品です。予約していたので誰も試着していないものになります。担当の方が袋から出し、包装してくれました。出品のため初めて箱を開けて写真に写っている状態で撮影したのみで、手袋をはめ素手では一才触れておらず試着も、広げてもおりません。2023春夏コレクション《スプリング・リミックス》ガヴロッシュ45シルクツイルシルク100%ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）首元やバッグに巻いたり、髪の毛を束ねたり、様々にお使いいただける、アイコニックなサイズのカレです。フランス製デザイナーフィリップ・ルドゥーサイズ：45×45cm|このガヴロッシュは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。※ショップカードは日付、店舗名を切り取ったものであればお付けできますので、発送前までにお申し付けください。※レシートはコピーで個人情報を塗りつぶしたものでよければお付けできますので、発送前までにお申し付けください。※商品を扱う際は手袋をはめております。