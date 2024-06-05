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商品詳細
トッコクローゼット♪お色はアイボリーです。新品、タグ付きです。【Item】淑女気分に浸れるモードな洒落感の高感度ワンピース。繊細なタッチのラインフラワープリントで大人っぽさ満点♪落ち着いたシックな色味で派手すぎない華やかさです。フロントとスカート部分をプリーツで切り替え、動くたびにふんわり揺れ動き着映えます☆リボンをあしらったネックラインでお嬢様ライクな印象に。裾部分にプチフリルを施して、ほんのり甘さをプラスしました。ウエストのリボンをキュッと結べば、メリハリのあるシルエットに◎【Material】＜ワンピース＞ポリエステル100％＜ペチコート＞ポリエステル100％【Detail】＜ワンピース＞総丈：119cm身幅：45cm（バスト周り：cm）肩幅：40cm裾幅：210cmウエスト周囲：74cm※ウエスト後ろゴム仕様※ファスナーあり＜ペチコート＞総丈（最長）：106cm身幅︰44.5cm裾幅：62.5cm※肩紐長さ調節可能自宅保管、畳シワご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/voiceless160059.html
http://narcologia.ru/goods/smear349204.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic849037.html
ペチコート付きりぼん＆プチフリル装飾ラインフラワープリーツワンピース
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