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ペチコート付きりぼん＆プチフリル装飾ラインフラワープリーツワンピース
商品番号 Q17203154332
商品名

ペチコート付きりぼん＆プチフリル装飾ラインフラワープリーツワンピース
ブランド名 トッコクローゼット
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トッコクローゼット♪お色はアイボリーです。新品、タグ付きです。【Item】淑女気分に浸れるモードな洒落感の高感度ワンピース。繊細なタッチのラインフラワープリントで大人っぽさ満点♪落ち着いたシックな色味で派手すぎない華やかさです。フロントとスカート部分をプリーツで切り替え、動くたびにふんわり揺れ動き着映えます☆リボンをあしらったネックラインでお嬢様ライクな印象に。裾部分にプチフリルを施して、ほんのり甘さをプラスしました。ウエストのリボンをキュッと結べば、メリハリのあるシルエットに◎【Material】＜ワンピース＞ポリエステル100％＜ペチコート＞ポリエステル100％【Detail】＜ワンピース＞総丈：119cm身幅：45cm（バスト周り：cm）肩幅：40cm裾幅：210cmウエスト周囲：74cm※ウエスト後ろゴム仕様※ファスナーあり＜ペチコート＞総丈（最長）：106cm身幅︰44.5cm裾幅：62.5cm※肩紐長さ調節可能自宅保管、畳シワご了承ください。
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