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ミュウミュウ/miumiu 2WAYトートバッグ
商品番号 A26466793636
商品名

ミュウミュウ/miumiu 2WAYトートバッグ
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨値下げしましたー✨素材···カーフ(VITELLOCARIBU)カラー···レッド柄・デザイン···無地型番…RN0906サイズ…32.5×25×15中古品の為、使用感、多少の汚れ(側面上部にインク汚れ写真4、内側の底にシミ写真7)や擦れが有りますが、ご使用に問題なくまだまだお使い頂けます。普段使いにちょうど良いサイズですので、どうぞご検討下さい。尚、自宅での素人保管ですのでご理解の上ご購入をお願い致します(^^)
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