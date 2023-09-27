ミュウミュウ/miumiu 2WAYトートバッグ

✨値下げしましたー✨素材···カーフ(VITELLOCARIBU)カラー···レッド柄・デザイン···無地型番…RN0906サイズ…32.5×25×15中古品の為、使用感、多少の汚れ(側面上部にインク汚れ写真4、内側の底にシミ写真7)や擦れが有りますが、ご使用に問題なくまだまだお使い頂けます。普段使いにちょうど良いサイズですので、どうぞご検討下さい。尚、自宅での素人保管ですのでご理解の上ご購入をお願い致します(^^)



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