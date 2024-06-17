nachukara ジャケット FREE SIZE

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ご覧いただきありがとうございます。ナチュカラのジャケットです。サイズは、FREESIZEです。色は、グレー系です。写真5、6、7の色が近いです。タグは付いていません。生地 ウール裏地が付いています。布地は、厚めです。平置きで肩幅 42cm身幅（脇下） 52.5cm （ウエスト付近） 49cm （ヒップ付近） 53cm着丈 59cm袖丈 59cm素人採寸です。中古品にご理解頂けたらと思います。