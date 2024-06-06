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シャルルジョルダンバック
商品番号 I34229434708
商品名

シャルルジョルダンバック
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用回数は、数回位です。容量が大きいことと、仕切りがあるので、￼便利です。￼￼ショルダーバックにもなります。￼スレとかキズはないかと思います。持ち手がほとんどわからない程度にクスミよごれがあります。入学式に使用しようと思い購入後、手持ちの￼￼￼服に合わせにくいので使用回数少ないうちに￼出品します。中古品です。￼￼ご理解のある方ご購入よろしくお願いします。￼
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