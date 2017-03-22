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【美品】ロンシャン　エリタージュ　2way ショルダーバッグ
商品番号 E32111753898
商品名

【美品】ロンシャン　エリタージュ　2way ショルダーバッグ
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LONGCHAMPル・プリアージュエリタージュ2WAYバッグカラー:マゼンダ(落ち着いた濃いめピンク)しっかりとした構造と、ロンシャンならではの上質素材が高級感を醸し出す、「ル・プリアージュエリタージュ」シリーズのトートバッグです。開口部はファスナー式で、お出掛けの必須アイテムがきちんと収納できる、使い勝手の良いサイズ。型崩れしにくくマチが広めだから、ちょっとかさばるアイテムもすっきり収まります。スタイルに合わせて手提げにも肩掛けにも対応できる、取り外しOKのショルダー付きです♪素材　カウハイド・サイズ（約）　縦21.5×横（上部36.5・下部23）×マチ13cm持ち手：32cmショルダー：131cm（取外可）重さ：810g・ポケット　内：2個（ファスナー式：1個）使用回数は少なめで美品です。表面や中の生地に目立つ汚れなどは見当たりませんが、バッグ底の金具が目立たない程度スレています。ロッド番号ありで、正規品です！あくまで中古品になりますので、ご理解の上でご購入をお願い致します^^カラー···ピンク種類···ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming814192.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation465624.html
http://narcologia.ru/goods/competitive648381.html

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【美品】ロンシャン　エリタージュ　2way ショルダーバッグ
未使用 LONGCHAMP ロンシャン エリタージュ レザー 2way バッグ smcint.com

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