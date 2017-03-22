【美品】ロンシャン　エリタージュ　2way ショルダーバッグ

LONGCHAMPル・プリアージュエリタージュ2WAYバッグカラー:マゼンダ(落ち着いた濃いめピンク)しっかりとした構造と、ロンシャンならではの上質素材が高級感を醸し出す、「ル・プリアージュエリタージュ」シリーズのトートバッグです。開口部はファスナー式で、お出掛けの必須アイテムがきちんと収納できる、使い勝手の良いサイズ。型崩れしにくくマチが広めだから、ちょっとかさばるアイテムもすっきり収まります。スタイルに合わせて手提げにも肩掛けにも対応できる、取り外しOKのショルダー付きです♪素材 カウハイド・サイズ（約） 縦21.5×横（上部36.5・下部23）×マチ13cm持ち手：32cmショルダー：131cm（取外可）重さ：810g・ポケット 内：2個（ファスナー式：1個）使用回数は少なめで美品です。表面や中の生地に目立つ汚れなどは見当たりませんが、バッグ底の金具が目立たない程度スレています。ロッド番号ありで、正規品です！あくまで中古品になりますので、ご理解の上でご購入をお願い致します^^カラー···ピンク種類···ハンドバッグ



ロンシャン ショルダーバッグ 2way ルプリアージュ エリタージュ ...



■新品同様■ LONGCHAMP ロンシャン エリタージュ ルプリアージュ レザー 2WAY ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラウン系 AQ4714 | フリマアプリ ラクマ



未使用に近い】ロンシャン 2way エリタージュ ルプリアージュSブラック ...



ロンシャン ショルダーバッグ 2way ルプリアージュ エリタージュ ...



ロンシャン(Longchamp) ル プリアージュ エリタージュ レザー 2WAY ...



ロンシャン 2WAY ハンドバッグ ルプリアージュ エリタージュ smcint.com



■新品■未使用■ LONGCHAMP ロンシャン ルプリアージュ エリタージュ レザー 2WAY ハンドバッグ ショルダーバッグ ピンク系 AN9882



■新品■未使用■ LONGCHAMP ロンシャン ルプリアージュ エリタージュ レザー 2WAY ハンドバッグ ショルダーバッグ ピンク系 AN9882 | フリマアプリ ラクマ



未使用 LONGCHAMP ロンシャン エリタージュ レザー 2way バッグ smcint.com



ロンシャン トート ショルダー 2way バッグ サフィアーノ エリタージュ ...



美品】ロンシャン ル プリアージュエリタージュ 2way ハンドバッグ ...



ロンシャン(Longchamp) ル プリアージュ エリタージュ レザー 2WAYバッグ ピンク



ロンシャン ショルダーバッグ 2way ルプリアージュ エリタージュ ...



■新品同様■ LONGCHAMP ロンシャン エリタージュ ルプリアージュ レザー 2WAY ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラウン系 AQ4714



■新品同様■ LONGCHAMP ロンシャン エリタージュ ルプリアージュ レザー 2WAY ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラウン系 AQ4714