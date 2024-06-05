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新品12,980円 ボナペティ 袖フレア切り替えブラウストップス
商品番号 W54110745436
商品名

新品12,980円 ボナペティ 袖フレア切り替えブラウストップス
ブランド名 ボナペティ
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名　LOUNIE(ルーニィ）商品名　　　ケーブル編みニット表記サイズ　Fサイズ　着丈60〜67ｃｍ後ろが長くなってます身幅51㎝　裄丈56㎝状態　　　新品タグ付き　定価12,980円素材　　　コットン100%色ブルー【コメント】肩から脇下まで切り替えデザインがシンプルですがお洒落でスタイリッシュな感じになってます。袖はフレアーフリルでシャツ素材なのにちょっとエレガントです。お洒落上級者さん素敵に着こなして下さい！★他にも色々多数出品していきますので、ご覧下さい。#グレディーブリリアン　#グレースコンチネンタル　#プラステ#ランバン　#組曲#ユナイテッドアローズ#スコットクラブ　#ザラ　#ヘレンチア#トラッゾドンナ#トロアー#自由区　#23区#セオリー#激安#値下げセール中1826
http://narcologia.ru/goods/response457842.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation79721.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming278292.html

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