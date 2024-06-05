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アンティカ　シャツ
商品番号 D38912151742
商品名

アンティカ　シャツ
ブランド名 アンティカ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

antiqua　クリーム白系　トップス　長袖　試着のみですが畳みしわあります収納していた為写真3枚目の様な汚れがありますのでやや傷や汚れありにしています素人寸法ですが着丈後ろ約82㎝平置き胸囲約65㎝　綿100%自宅保管ですのでご理解の上ご購入お願い致します犬、喫煙者いるので匂いや毛が気になる方はご遠慮下さいオシャレウォーカー　おしゃれウォーカー好きな方もどうですか？
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