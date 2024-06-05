アンタイトル　半袖ブラウス　サイズ2

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【1枚で決まる！通勤トップス】ジオメ柄 ボウタイ風半袖ブラウス 【1枚で決まる！通勤トップス】ジオメ柄 ボウタイ風半袖ブラウス

袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプuntitledの半袖ブラウスです着る機会がほとんどないまま自宅保管でした腕あたりに透け感のある涼しげなトップスですほとんど未使用に近いですが、写真をご確認の上、ご了承いただける方でお願いします畳んでお送りしますので、折じわがつくこともございます ご了承ください