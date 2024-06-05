【再値下げ✰】トラヴィススコット　ナイキ　エアジョーダン　ボディスーツ　Mサイズ

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商品詳細
トラヴィススコットとナイキのコラボボディスーツになります✰✰新品タグ付き✰✰欲しくて買ったのですが、着る機会が無いので出品致します。新品未使用ですが、自宅保管の為、ご理解頂ける方のみお願いします✰サイズ：Mカラー：オフホワイト匿名配送✰商品は四つ折りで宅配便コンパクトにて発送させて頂きます(。・・。)【商品情報】ストレッチポリエステルのリブ編みボディスーツ。・スクエアネック・前面にボンディング加工のロゴとテキスト・ポリエステルジャージの部分裏地NikeJordanxTravisScottコラボレーションアイテム。サプライヤーカラー：Sail/Archaeobrownボディ:91%ポリエステル,9%スパンデックス.ライニング:100%ポリエステル.#travisscott#トラヴィススコット#nikejordan#ナイキジョーダン#ナイキワンピース#ボディスーツ#y2k#jordan#nike#エアジョーダン
http://narcologia.ru/goods/seamless591229.html
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