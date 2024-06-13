ヌメロヴェントゥーノ N°21 フラミンゴ プリント カットソー 38 半袖

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N°21のフラミンゴプリントカットソーです。キラキラしたラインストーンが付いていてかわいいです。✳︎特に汚れなども見当たらないです。カラーはグレーサイズは38平置きサイズ着丈約60cm身幅約50cm☻他にも出品してます☻☟#マロヤナギにて是非ご覧くださいませ♪【補足】◆説明にない小物やお洋服などは付きません。◆購入時期や着用回数や定価など、全てのお洋服を記憶している訳ではありませんので記載のない限りは、お答えできかねます。◆プロフィール一読お願い致します。◆素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。また画像の小物などはつきません。セオリーミラオーウェンウィムガゼットアッパーハイツイエナグレースコンチネンタルヤヌークドゥーズィエムクラスハイクフォクシーロンハーマンラルフローレン23区アンタイトルスピックアンドスパンフレームワークフランクアンドアイリーントゥモローランドジャーナルスタンダードエレンディークサカイなど出品しています☻