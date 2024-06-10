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FENDI★サマーニットポロシャツ★ズッカ柄★ホワイト
商品番号 I94608336643
商品名

FENDI★サマーニットポロシャツ★ズッカ柄★ホワイト
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIズッカ柄サマーニットポロシャツベージュ【中古】ヴィンテージのサマーニットポロシャツズッカ柄の総柄が印象的です。◆ブランドFENDI/フェンディ■サイズ肩幅：約34cm着丈：約47cm身幅：約36cm袖丈：約19cm＊平置き　素人採寸ですので誤差はご了承ください■付属品なし■商品の状態商品本体は一度着ただけなので、綺麗な状態です。使用感もあまり感じないです。あくまで長期保管の中古品の為、新品商品ではない事をご理解の上、ご検討ください。記載のない僅かなダメージがある場合がありますのでご了承ください。返品や交換は対応致しかねますのでご理解の上、ご検討ください。※コンパクトに折り畳んで発送致しますのでシワはご了承ください。メール便で発送致します。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful262751.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation10724.html
http://narcologia.ru/goods/moisture577569.html
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