フェラガモ　ヴァラリボン　トートバッグ　ハンドバッグ　大容量　チェーン　肩掛け

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ご覧頂きありがとうございます＊本人確認済みで安心取引＊皆様に喜んでいただけるような商品をお届け出来るよう努めて参ります。【アイテム】SalvatoreFerragamo サルヴァトーレフェラガモ ヴァラ リボン トートバッグ ハンドバッグ 大容量 チェーン 肩掛けビジネス 仕事 プライベート併用可ポケット×3開閉式:ボタン【型番・シリアルナンバー等】GG-21C986【サイズ】マチ14cmハンドル(三段階調整可能)50cm縦幅21.5cm横幅27cm※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。【説明】ヴァラの止め金具を全面にあしらった上品なトートバッグです。ストラップ裂けの補修後ありま。※付属品なし【色】ベージュ 肌色ピンクベージュゴールド 金ブラウン 茶色【素材】レザー 革他のバッグはこちらからどうぞ♪#ペガぷしゅの店バッグ一覧【配送について】配送日:木・土・日・祝日簡易包装リサイクル資材【注意事項】購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です安心してお買い求めください