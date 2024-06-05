HERMES　エルメス　ツイリー　メキシカンダンス　スカーフ　チャーム　パープル

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ご覧いただきありがとうございます。全て１点ものとなっていますので、交渉だけでも歓迎です！気になる方はコメント下さいませ(*^^*)✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・【商品説明】◆ブランドHERMES エルメス◆商品名ツイリー TWILLYメキシカンダンススカーフ バッグチャーム◆素材シルク100%◆カラーパープル系◆サイズ長さ86cm×幅5cm◆付属品オレンジボックス、タグ◆商品状態クリーニング済みですが、多少のヨレと1箇所糸引きのダメージがあります。◆参考定価￥30,800◆購入店インターネットブランドオークションより購入した、鑑定済みの正規品です。万が一贋物だった場合はご返金致します。◆連絡事項・モニターや照明によって、写真と実際の色合いが異なって見える場合があります。・気になる点がございましたらお気軽にコメントください♪・コメントなしの即購入も大歓迎です！！・他サイト同時出品のため、突然削除することもあります。お早めにご検討ください。・喫煙者、ペットおりません。・中古品の為、ご理解いだける方のみご検討下さい。✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・ご不明な点がございましたらコメント宜しくお願い致します♪最後まで閲覧ありがとうございましたー！！(*ˊᗜˋ*)他にもオススメ商品多数ありますので良かったらご覧下さい♪♪┏━━━━━━━━━━━━━┓→#MmMラインナップ ←┗━━━━━━━━━━━━━┛