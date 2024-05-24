ヒステリックグラマー チェックシャツ ワンピース

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カラー グリーンサイズ肩幅 38㎝身幅 48㎝着丈 92.5㎝袖丈 48.5㎝素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。目立った傷や汚れはございませんが、多少の使用感はあります。中古品にご理解のある方よろしくお願い致します。