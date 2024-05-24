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ヒステリックグラマー チェックシャツ ワンピース
商品番号 R48480239660
商品名

ヒステリックグラマー チェックシャツ ワンピース
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー　グリーンサイズ肩幅　38㎝身幅　48㎝着丈　92.5㎝袖丈　48.5㎝素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。目立った傷や汚れはございませんが、多少の使用感はあります。中古品にご理解のある方よろしくお願い致します。
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