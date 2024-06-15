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MARNI伊製リネン　サイドファスナー　サイズ38 香港ジョイス購入
商品番号 O41558954114
商品名

MARNI伊製リネン　サイドファスナー　サイズ38 香港ジョイス購入
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 2,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···モザイクご覧頂き有難う御座います。セレブ御用達香港ジョイスで購入したリネン27%キャミソールトップスです。しっかりとしたプレタポルテ系のvintage加工のラインです。日本モデルとは違いかなり高額でした。お安くどうぞ。38ですので9号相当被りで脇ファスナー裾に広がったシルエットですのでポッコリお腹に楽かと思います。白いパンツに合わせると高嶋ちさ子風ですね。カラー···ブラウンオレンジグレー系etcカップ···カップなし季節感···春、夏、秋リゾートウェア水着の上に使ってもいいです。肩から直線77cm位ご身長にも寄りますがヒップは隠れます。
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