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23区 オレンジ系 トップス 44 オンワード樫山 春夏 大きいサイズ 美品
商品番号 H89861266998
商品名

23区 オレンジ系 トップス 44 オンワード樫山 春夏 大きいサイズ 美品
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

23区のトップス。春夏用。色はオレンジ系。144g。おしゃれな一枚。大きいサイズ、きれいなお品です。44　B88-92　T160-164　実寸肩幅39　身幅49　袖丈21.5　丈65（肩から）外側：ポリエステル100%　内側：レーヨン35%　綿33%　ポリエステル32%レリアン13+　15+　17+　23区　自由区　組曲　アリスバーリー　ケティ　44　46　48　50
http://narcologia.ru/goods/passivity986983.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful70651.html
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