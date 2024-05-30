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- 23区 オレンジ系 トップス 44 オンワード樫山 春夏 大きいサイズ 美品
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商品詳細
23区のトップス。春夏用。色はオレンジ系。144g。おしゃれな一枚。大きいサイズ、きれいなお品です。44 B88-92 T160-164 実寸肩幅39 身幅49 袖丈21.5 丈65（肩から）外側：ポリエステル100% 内側：レーヨン35% 綿33% ポリエステル32%レリアン13+ 15+ 17+ 23区 自由区 組曲 アリスバーリー ケティ 44 46 48 50
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